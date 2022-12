Guerre en Ukraine : le conflit au centre d’une rencontre entre Xi Jinping et Charles Michel

Outre l’Ukraine, Charles Michel et Xi Jinping ont également parlé de la situation en Asie et particulièrement à Taïwan. Charles Michel a répété que l’UE soutenait la politique d’une Chine unique, impliquant que Taïwan, tout comme Hongkong, ne pourront jamais être considérés comme des États indépendants.

Le président du Conseil européen est enfin revenu sur les droits humains et les libertés fondamentales qui sont "universels" à l’heure où les protestations contre la politique zéro covid se multiplient en Chine. Les deux responsables ont échangé "sur le covid et les expériences en la matière de la Chine et de l’Europe, en ce compris les mesures prises et les réactions de la société".