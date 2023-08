Guerre en Ukraine : le concert d’Anna Netrebko à Prague est annulé, en raison de ses liens passés avec le Kremelin

Nouvelle page dans l’affaire de l’annulation des concerts d’Anna Netrebko. Le récital que devait donner la soprano russe à Prague en octobre prochain vient d’être annulé. En cause, les liens passés d’Anna Netrebko avec Vladimir Poutine et le refus de la soprano de critiquer ouvertement le président russe, depuis le début de la guerre en Ukraine.

Une nouvelle annulation de concert pour Anna Netrebko

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que la soprano russe Anna Netrebko avait à nouveau attaqué en justice le Metropolitan Opera de New York, réclamant près de 360.000 dollars de dommages et intérêts suite à l’annulation par l’institution new-yorkaise d’une quarantaine de représentations de la diva. Il faut dire que depuis le mois de mars 2022, le refus d’Anna Netrebko de se positionner contre la guerre en Ukraine lui a coûté de nombreux engagements, notamment aux Etats-Unis et en Asie, mais également en Europe.

Et si de nombreuses institutions européennes ont revu leur jugement lorsque la soprano russe est sortie du silence et a condamné publiquement la guerre menée par son pays, d’autres ont jugé ces déclarations insuffisantes pour rouvrir leur porte à Anna Netrebko.

Deux semaines après le dépôt de plainte d’Anna Netrebko contre le Met Opera, une nouvelle annonce d’annulation de récital vient s’ajouter à l’affaire Netrebko. En effet, la ville de Prague, qui devait accueillir la soprano le 16 octobre prochain pour un récital comprenant des œuvres de Rimski-Korsakov, Tchaïkovski et Rachmaninov, vient d’annoncer l’annulation du récital. IL faut dire que la venue de la diva russe faisait grincer de nombreuses dents au conseil municipal de la ville, l’adjoint au maire chargé de la culture avait d’ailleurs entrepris des démarches pour faire annuler le concert.

Un projet artistique transformé en "polémique politique et sociale"

L’agence Nachtigall Artists Management a déclaré sur Facebook qu’elle s’était mise d’accord avec la salle pour annuler le concert à guichets fermés, suite à l’opposition du conseil municipal de centre-droit de Prague.

L’agence a cité "des circonstances qui ont progressivement transformé un projet purement artistique en […] une polémique politique et sociale". Le conseiller municipal de Prague, Jiri Pospisil, a, quant à lui, salué "la bonne décision par rapport à notre partenaire clé qui lutte pour son indépendance", selon l’agence de presse tchèque CTK.

La fin de l’année 2023 d’Anna Netrebko comporte encore une dizaine de représentations, qui mèneront la soprano notamment à Berlin, Paris, Vienne et Milan.