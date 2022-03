Guerre en Ukraine : le collectif citoyen BEforUkraine envoie cinq ambulances rénovées et équipées vers Kiev

Le collectif citoyen BEforUkraine enverra vendredi cinq ambulances entièrement équipées vers Kiev, a-t-il annoncé jeudi. Ces équipements, utilisés comme hôpitaux mobiles, devraient pallier le manque de soins de santé accessibles à Kiev et dans sa banlieue.

L'envoi d'ambulances a été coordonné avec l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles et le Centre du cancer. Les clés des véhicules ont été remises au personnel de l'ambassade jeudi.

"Nous avons interrogé un hôpital ukrainien sur ses besoins en termes de matériel et on nous a expliqué qu'il était difficile d'obtenir des ambulances", explique un membre de l'association, Evrard Van Zuylen. "Nous avons eu l'opportunité d'acheter ces ambulances en France et nous les avons totalement rénovées."

Entièrement équipées

Des appareils d'oxygénothérapie, du matériel d'anesthésie et un instrument d'échographie mobile pour examiner les femmes enceintes confinées dans des abris anti-aériens ont notamment été achetés par les volontaires.

Les ambulances quitteront Vilvorde vendredi à cinq heures du matin et prendront la direction de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Elles seront ensuite prises en charge par du personnel médical local. BEforUkraine a l'intention d'envoyer d'autres véhicules par la suite.

Ce n'est pas la première initiative du collectif. Le 13 mars, vingt camionnettes étaient allées livrer 10 tonnes de marchandises en Ukraine. Au retour, elles avaient permis à 85 réfugiés de rejoindre la Belgique.