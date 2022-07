Guerre en Ukraine : le chef séparatiste de Donetsk veut que la Russie conquière toute l'Ukraine

La Russie a officiellement lancé son offensive en Ukraine le 24 février en assurant protéger les populations russophones de l'est d'un prétendu génocide orchestré par le pouvoir ukrainien.

Son assaut sur Kiev a échoué, mais elle a conquis une grandie partie du sud et de l'est de l'Ukraine, au prix de combats meurtriers toujours en cours et de lourdes destructions.

Le président russe Vladimir Poutine a nié à plusieurs reprises la réalité d'une nation ukrainienne, considérant qu'elle avait été artificiellement séparée de la Russie.

Il a assuré ne pas vouloir occuper son voisin, mais les autorités d'occupation mises en place dans le sud de l'Ukraine par Moscou préparent ouvertement l'annexion de ces régions.