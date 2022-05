Guerre en Ukraine : le chef de l'UA demande aux Européens d'investir massivement dans l'agriculture africaine

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a plusieurs fois appelé Moscou à la réouverture des ports d'Ukraine et à favoriser l'exportation des engrais russes. Le président du Conseil européen Charles Michel devrait le rencontrer la semaine prochaine. Mais Moscou accuse l'Ukraine et les Occidentaux d'être responsables de la situation alimentaire critique, alimentant les craintes européennes d'une propagande russe capable de convaincre dans plusieurs pays du monde.

Dans son intervention, mardi, Macky Sall s'est gardé de pointer Moscou du doigt, attribuant la crise alimentaire à "la guerre en Ukraine". Il a surtout souligné que le continent africain avait "de quoi se nourrir et nourrir la planète", mais qu'il manquait de moyens pour exploiter son agriculture.

Un manque d'investissements

"L'Afrique détient 60% des terres arables de la planète, elle dispose également de ressources hydriques abondantes. Ce qui nous manque et ce que vous pouvez apporter, c'est l'investissement financier et technologique nécessaire pour produire plus et mieux, et créer une prospérité partagée", a-t-il lancé aux dirigeants des 27 Etats membres de l'UE.

Le président de l'UA a proposé que l'Union européenne et la Banque africaine de Développement (BAD) examinent comment investir massivement dans l'agriculture africaine. Il faut moderniser les outils et méthodes de production, développer des semences mieux adaptées au changement climatique, maîtriser l'eau, développer la transformation locale des produits et faciliter l'accès au marché, a-t-il énuméré.