Guerre en Ukraine : le chef de l'ONU juge "capital" de prolonger l'accord céréalier

Antonio Guterres a rappelé que les céréales et engrais ukrainiens, mais aussi russes, étaient "essentiels pour la sécurité alimentaire mondiale et les prix des denrées alimentaires", sur fond d'inflation généralisée dans de nombreux pays du monde. L'Ukraine avait réclamé mardi des efforts internationaux pour maintenir ouvertes les voies maritimes en mer Noire utilisées pour le transport de ses céréales et le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, avait demandé lors du G20 début mars que la Russie renouvelle l'accord.

La Russie, de son côté, se plaint que le volet de cet accord qui devait lui permettre d'exporter des engrais sans sanctions occidentales n'est pas totalement respecté à ses yeux.