Guerre en Ukraine : le chasseur de mines "Narcis" en route vers Zeebruges, après plus de quatre mois en Méditerranée

Au cours de cette période, le Narcis a été affecté à l’une des quatre flottes permanentes de l’Otan, le "Standing NATO Mine Counter-Measures Group Two" (SNMCMG-2), dédié à la lutte contre les mines sur le flanc sud de l’Alliance atlantique – alors qu’une flottille similaire, le "Groupe 1" est chargé de tâches identiques en mers du Nord et Baltique. Le bâtiment est rentré mardi matin à Zeebruges, sa base d’attache qu’il avait quittée le 8 août dernier, pour rejoindre la Méditerranée orientale au terme de deux semaines de navigation. Il a fait partie du SNMCMG-2, qui comptait également dans ses rangs des navires provenant d’Italie, d’Allemagne, de Grèce, du Portugal, des Pays-Bas (le CMT Vlaardingen) et de Turquie.