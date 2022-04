Guerre en Ukraine : le chancelier autrichien évoque une discussion "difficile" avec Poutine

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a été reçu par Vladimir Poutine lundi, une première pour un dirigeant européen depuis le début de l'intervention en Ukraine, selon un communiqué diffusé par son cabinet après la rencontre.

"La discussion avec le président Poutine a été franche, ouverte et difficile", a déclaré Karl Nehammer après cet entretien qui a duré un peu plus d'une heure et n'a pas donné lieu à une poignée de main, selon la presse autrichienne.

"J'ai évoqué les graves crimes de guerre à Boutcha et dans d'autres lieux, en affirmant que tous les responsables devront être traduits en justice", a ajouté le chancelier autrichien.

Boutcha est une localité proche de Kiev devenue un symbole des atrocités, où Karl Nehammer s'est rendu ce week-end comme d'autres responsables occidentaux. Moscou a rejeté fermement toute implication.