Guerre en Ukraine : le chancelier allemand promet un soutien militaire accru à la Lituanie

Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis à la Lituanie un soutien militaire supplémentaire comme moyen de défense et de dissuasion d'une éventuelle attaque russe. "Nous sommes déterminés à augmenter notre contribution", a-t-il déclaré mardi après une entrevue avec le président lituanien Gitanas Nauseda et les dirigeants des deux autres pays baltes, la Lettonie et l'Estonie.

"En tant qu'alliés de l'Otan, nous nous sentons connectés et nous allons défendre chaque centimètre du territoire de l'Otan en cas d'attaque", a insisté Olaf Scholz. Le chancelier n'a cependant pas livré de détails sur l'engagement accru de l'Allemagne.

Pour l'instant, un bataillon de l'Otan dirigé par l'Allemagne se trouve en Lituanie, avec 1.600 soldats stationnés dont plus de 1.000 proviennent des forces armées allemandes. Les États baltes font pression depuis longtemps pour qu'une brigade Otan soit stationnée dans chacun des trois pays.