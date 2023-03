Guerre en Ukraine : le centre de Bakhmout en proie à de "violents combats" entre Ukrainiens et Russes de Wagner

L’Ukraine compte s’attaquer à l’armée russe dans les semaines ou mois à venir pour reprendre les territoires occupés, après de premiers succès en 2022 dans le Sud, le Nord et l’Est.

Pour cela, elle compte sur la livraison d’armements occidentaux, notamment des chars et des munitions d’artillerie d’une portée de plus de 100 km. Européens et Américains en ont promis, mais leur acheminement est lent et difficile.

Sur le plan international, l’invasion russe de l’Ukraine a en tout cas provoqué une envolée des importations d’armement en Europe, qui ont quasiment doublé en 2022, selon un rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) publié lundi.

Jusqu’alors importateur négligeable, l’Ukraine est subitement devenue troisième destination mondiale, concentrant 31% des importations d’armement en Europe et 8% des échanges mondiaux, selon Sipri.

Les importations de Kiev, incluant les donations occidentales destinées à l’aider à repousser les Russes, ont ainsi été multipliées par plus de 60 en 2022, selon l’institut.

Le retour des enfants qui ont été capturés illégalement par les forces russes devrait être une priorité internationale

Avec une envolée de 93% sur un an, les importations européennes ont aussi augmenté du fait de la hausse des dépenses militaires de plusieurs Etats européens comme la Pologne et la Norvège, et les choses devraient encore accélérer, selon ce rapport annuel.

De son côté, l’ONG Human Rights Watch a dénoncé lundi dans un rapport les conséquences "dévastatrices" de l’invasion sur les orphelins et les enfants placés en Ukraine. Des milliers d’entre eux ont été transférés dans des institutions ou des familles russes.

"Le retour des enfants qui ont été capturés illégalement par les forces russes devrait être une priorité internationale", a déclaré l’ONG tout en exhortant Kiev à réformer "urgemment" son système de prise en charge de ces enfants.