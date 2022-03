Guerre en Ukraine : le casse-tête de la défense de l’espace aérien ukrainien

La Pologne a démontré une grande solidarité auprès de son voisin ukrainien. Le pays a même proposé d’offrir toute sa flotte de chasseurs Mig-29 à l’Ukraine. En échange, les Américains auraient dû fournir de nouveaux avions à la Pologne pour remplacer ses Mig. Cette proposition rappelle la déclaration de Joseph Borrell, qui avait annoncé fournir à l’Ukraine des avions de fabrications soviétiques que les pilotes ukrainiens pourraient piloter.

Afin de ne pas s’attirer les foudres du Kremlin, Varsovie a demandé aux États-Unis de d’abord faire transiter les avions par la base américaine de Ramstein.

"Les autorités de la République de Pologne, après des consultations du président et du gouvernement, sont prêtes à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne, ndlr) et de les mettre à la disposition du gouvernement des États-Unis", a annoncé le ministère polonais des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cependant, Washington a rejeté la proposition polonaise. "Nous ne pensons pas que la proposition de la Pologne soit viable", a indiqué le porte-parole du Pentagone John Kirby, estimant que cette offre était source de "sérieuses préoccupations" pour l’Otan.

Livrer des avions, c’est un engagement politique bien plus important que de fournir des armes plus légères

Selon Christophe Wasinski, cette situation montre bien les limites des engagements que l’Otan peut donner aux forces armées ukrainiennes : "Si on continuait, on risquerait le dérapage avec la Russie et aucun pays ne le souhaite".

Tous les pays de l’Otan se montrent hésitants quant à envoyer des avions de guerre sur le territoire ukrainien. Ces livraisons feraient passer l’implication de l’Otan à un niveau supérieur auprès de l’Ukraine, face à la première puissance nucléaire mondiale. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré que "c’est un scénario très indésirable et potentiellement dangereux".