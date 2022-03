Guerre en Ukraine : le carillon du beffroi de Tournai a joué samedi pour la paix

Par le biais de sa carillonneuse, la Ville de Tournai a participé samedi après-midi à une importante action symbolique et musicale en faveur de la paix en Ukraine. Une manifestation similaire est programmée ce week-end dans de nombreuses villes du monde.

Du haut du plus vieux beffroi de Belgique, symbole des libertés communales, la carillonneuse tournaisienne Pascaline Flamme a débuté samedi à 16h00 un concert exceptionnel, en soutien au peuple ukrainien. La virtuose a interprété, sur l'instrument situé au sommet du beffroi tournaisien, une série de morceaux que ses consœurs et confrères joueront à leur tour dans leurs pays respectifs, formant ainsi une chaîne de paix et de solidarité. Cette action est d'ailleurs pleinement soutenue par les carillonneurs russes.

Le carillon, signe de la culture de l'Est

Au cours de ces dernières décennies, une culture du carillon est née en Russie et en Ukraine, avec de nouveaux carillons à Kiev et à Saint-Pétersbourg. Dans ces deux pays, des carillonneurs ont obtenu un diplôme spécifique à cette pratique et de nouveaux étudiants en carillon y sont formés.

Cette action, menée samedi après-midi à Tournai, est une initiative de la Fédération Mondiale de Carillon. Les carillonneurs du monde entier ont ainsi été invités à délivrer un message de paix depuis les tours en interprétant sur leurs instruments quelques chants ukrainiens. Ce message se répercutera non seulement en Europe, mais aussi en Amérique, en Asie et en Australie.

Le carillon est un instrument de musique unique qui est connu dans 30 pays depuis sa création il y a 500 ans en Europe, avec un total de 680 carillons dans le monde.