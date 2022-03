Guerre en Ukraine : le Canada interdit à son tour les chaînes Russia Today et RT France

Le Canada a interdit officiellement mercredi aux fournisseurs de services de distribuer les chaînes d’information russe RT (ex-Russia Today) et RT France, estimant que leur programmation n’est pas dans "l’intérêt du public". Ce média n’est plus diffusé en Belgique non plus.

"La liberté d’expression et la diversité des points de vue sont des éléments essentiels de notre démocratie. Cependant, le fait d’être diffusé au Canada est un privilège et non un droit", a estimé Ian Scott, président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).