Guerre en Ukraine : le Canada finance un programme de l’ONU pour augmenter le stockage de céréales en Ukraine

"Selon le gouvernement ukrainien, sur une capacité de stockage totale de 75 millions de tonnes, 14% des équipements sont endommagés ou détruits, 10% sont situés dans les territoires occupés par la Russie et 30% sont pleins de 22 millions de tonnes issues des récoltes 2021 qui attendent leur exportation", depuis les silos des ports de la mer Noire notamment, résume la FAO.

Avec ce financement, l’ONU "apportera des solutions temporaires et permanentes au stockage des céréales en fournissant notamment des manchons à grains en polyéthylène, des engins de chargement et déchargement et des unités modulaires de stockage longue durée" pour de petites et moyennes exploitations sur une grande partie du territoire, détaille dans le communiqué Pierre Vauthier, chef du bureau de pays de la FAO pour l’Ukraine.