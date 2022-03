Guerre en Ukraine : le Canada et de l’UE lancent une collecte pour les réfugiés ukrainiens

Le Canada et l’Union européenne (UE) ont annoncé samedi le lancement d’une collecte internationale de fonds en faveur des réfugiés ukrainiens, qui culminera le 9 avril avec une "conférence des donateurs" organisée conjointement par Bruxelles et Ottawa.

"La campagne 'Agir pour l’Ukraine' cherche à mobiliser les gouvernements, les institutions, les artistes, les entreprises et les particuliers à allouer des fonds pour soutenir les efforts humanitaires en Ukraine et dans les pays voisins", a expliqué le bureau du Premier ministre canadien Justin Trudeau, dans un communiqué co-signé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Mme von der Leyen et M. Trudeau ont indiqué répondre à l’appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’ait lieu "le 9 avril, un grand rassemblement […] sur les médias sociaux pour soutenir les personnes qui ont été forcées de fuir l’Ukraine".

L’initiative de la Commission européenne et du gouvernement canadien est organisée en partenariat avec l’ONG Global Citizen.

Elle aura pour "point d’orgue […] une conférence des donateurs organisée le 9 avril par la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, et le Premier ministre Justin Trudeau, qui aura pour objectif de lever des fonds et de mobiliser un soutien plus large" en faveur des réfugiés et déplacés ukrainiens.

Près de 3,8 millions de personnes ont fui l’Ukraine, majoritairement pour la Pologne, depuis l’invasion de l’armée russe le 24 février, selon l’ONU, qui estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l’intérieur de l’Ukraine.

Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d’un quart de la population, ont dû quitter leur foyer.