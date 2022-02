Guerre en Ukraine : le Canada annonce l'envoi d'équipement militaire à l'Ukraine

Le gouvernement canadien a annoncé dimanche l'envoi à l'armée ukrainienne d'équipement militaire de protection, tel que des casques et des gilets pare-balles, mais a exclu à nouveau tout déploiement de troupes face à l'armée russe.

Les militaires ukrainiens "ont besoin de casques, de gilets pare-balles, de masques à gaz et de matériel de vision nocturne", a indiqué la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly, lors d'une conférence de presse.

Ottawa va ainsi fournir pour 25 millions de dollars canadiens (17,6 millions d'euros) d'équipement militaire de protection à l'armée ukrainienne, a précisé Mme Joly, disant en avoir reçu la demande "directement" de la vice-Première ministre ukrainienne, Olha Stefanishyna.

Nous avons l'intention d'en faire plus

"Je veux être bien claire: nous avons l'intention d'en faire plus", a insisté la cheffe de la diplomatie canadienne, quelques heures après que son gouvernement a fermé son espace aérien aux appareils russes.

Ce matériel sera "rapidement" acheminé à l'armée ukrainienne via la Pologne, a indiqué en outre la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand.

"Une mission de combat n'est pas sur la table présentement et elle ne l'est pas non plus pour nos alliés, incluant les États-Unis", a-t-elle ajouté, répondant à une question portant sur un éventuel déploiement de soldats canadiens aux côtés des militaires ukrainiens qui tentent de repousser depuis quatre jours une invasion de l'armée russe.

Le Canada avait annoncé le 14 février dernier l'envoi d'armes et de munitions à l'Ukraine, une première, assorti d'un prêt de 500 millions de dollars canadiens (347 millions d'euros).