Guerre en Ukraine : le budget de la Pologne pour la défense atteindra 4% du PIB, selon le Premier ministre

En Pologne, pays de l’Otan et voisin de l’Ukraine en guerre avec la Russie, le budget pour 2023 de la défense nationale atteindra 4% du PIB, a annoncé lundi le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

"La guerre en Ukraine fait que nous devons nous armer encore plus vite. Pour cette raison, nous ferons un effort sans précédent : 4% du PIB pour l’armée polonaise", a déclaré M. Morawiecki aux journalistes sur une base militaire à Siedlce (Est).

"Ce sera probablement le niveau des dépenses militaires le plus élevé parmi tous les pays de l’Otan", a ajouté le chef du gouvernement, sans préciser la source exacte des dépenses supplémentaires. Selon un rapport de l’Otan, la Pologne a consacré à la défense l’an dernier plus de 2,4% de son PIB, ce qui la place en troisième position au sein de l’Alliance, juste derrière la Grèce (3,76% du PIB) et les Etats-Unis (3,47%).