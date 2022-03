Guerre en Ukraine : le brasseur Heineken se retire totalement de Russie

Heineken avait déjà annoncé précédemment, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mettre en suspens la production et la vente de sa bière phare en Russie. Mais le groupe y produisait également de nombreuses bières locales. Il réfléchit désormais à l'avenir de ces activités qu'il souhaite revendre. Les salaires des 1.800 employés en Russie seront payés jusqu'à la fin de l'année.

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, Heineken produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel, et emploie plus de 85.000 personnes à l'échelle mondiale.

Des centaines d'entreprises et groupes internationaux ont ces dernières semaines annoncé, certains sous pression, la suspension de leurs activités en Russie ou leur retrait progressif du pays en raison de l'invasion de l'Ukraine.