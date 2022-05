Guerre en Ukraine : le blogueur ukrainien pro russe Anatoli Chariï arrêté en Espagne

Le blogueur a commencé sa carrière comme journaliste d’investigation en Ukraine, ce qui lui a valu des menaces. En juillet 2011, des inconnus avaient ouvert le feu sur la voiture dans laquelle il se trouvait à Kiev. Il avait ensuite quitté l’Ukraine en 2012 par crainte de poursuites judiciaires, qu’il dénonce comme montées de toutes pièces. L’asile politique qu’il avait obtenu en 2012 en Lituanie a été révoqué en 2021.

Affichant des opinions de plus en plus pro russes à partir de 2014, Anatoli Chariï se montre critique envers le mouvement du Maïdan, qui a permis l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement pro-occidental à Kiev, et envers la guerre contre les séparatistes pro russes dans la région du Donbass commencée cette même année.