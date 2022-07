Guerre en Ukraine : le blé revient à son prix d'avant l'invasion russe après l'accord entre Moscou et Kiev

"Je ne m'y attendais guère étant donné que les Russes avancent davantage à l'est et se rapprochent du port d'Odessa", a commenté pour l'AFP Michael Zuzolo, président de la société de courtage et d'analyses Global Commodity Analytics and Consulting.

"Cela m'a surpris et la réaction du marché suggère qu'il y avait une prime sur le blé sur le marché, en particulier en Europe et dans une moindre mesure sur les contrats à terme à Chicago, jusqu'à ce que cette nouvelle tombe", a-t-il relevé.

Sur Euronext, le blé tendre a conclu à 325,75 euros la tonne pour livraison en septembre, dégringolant de 6,41%.