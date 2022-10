Guerre en Ukraine : le Belarus et l'Iran, alliés intéressés d'une Russie aux abois

L'Iran a démenti jeudi des informations de presse évoquant l'envoi prochain de missiles à la Russie. Le quotidien américain Washington Post, notamment, a évoqué la fourniture de missiles sol-sol.

"La livraison de Fateh 110 et autres SRBM d'ancienne génération ne change pas vraiment la donne. Les Russes ont quand même des Kalibr et des Iskander", de bien meilleure qualité, tempère pour l'AFP Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques (FMES). "Mais elle augmente le seuil de létalité".

Le secrétaire général de l'Otan l'a évoqué explicitement jeudi. Refusant de publier "du renseignement spécifique", Jens Stoltenberg a rappelé à l'Iran que "toute fourniture de missiles constituera aussi une violation claire des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies".

Alexandre Grinberg, de l'Institut pour la sécurité et la stratégie de Jérusalem (JISS), voit en tout cas une logique très claire pour Téhéran."C'est un contrat gagnant-gagnant", assure-t-il à l'AFP. "Pour les Russes, ces missiles sont beaucoup moins chers que leurs propres Kalibr, qui commencent à manquer. Et les Iraniens travaillent depuis belle lurette sur l'amélioration de leur guidage et ciblage". La guerre leur offre à cet égard un test grandeur nature idéal.