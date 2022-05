Guerre en Ukraine : le barrage stratégique de Kakhovka et le "canal de Crimée" étroitement surveillés par les forces russes

De nombreux responsables russes ont signifié que la Russie avait pour objectif d’annexer les régions ukrainiennes de Kherson et Zaporijjia, constituant ainsi un pont terrestre, reliant le territoire russe à la Crimée.

Et la centrale, toujours peinte aux couleurs ukrainiennes, est considérée comme un "objet stratégique" sensible. Elle est située assez loin du front, plus au nord, mais les Russes, qui occupent la zone, craignent des "sabotages".

"Il y a eu des tentatives (de saboteurs) d’y amener des charges explosives, mais elles ont toutes été déjouées", assure Vladimir Léontiev, un prorusse nommé responsable par Moscou de l’administration civile et militaire du district de Kakhovka.

Vladimir Léontiev ne détaille pas ces accusations et souligne seulement qu’une rupture du barrage entraînerait un "grand malheur" et des inondations dévastatrices.

Sur le barrage, une grande brèche perce la barrière de sécurité de la route, comme si un véhicule l’avait traversée. Pas d’explication des autorités.