Guerre en Ukraine: Le 5e train de sanctions de l'UE vise pour la première fois des importations d'énergie

L'UE renforce également l'exclusion de la Russie des marchés publics, tout en autorisant des dérogations si un État membre n'a pas d'autre solution.

Au niveau des sanctions individuelles, 217 personnes sont ajoutées à la liste de gel des avoirs et d'interdiction de voyager dans l'UE, de même que 18 entités. Y sont inclus 179 membres des gouvernements et parlements des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk.

Cette liste pourrait reprendre aussi plusieurs oligarques ou hommes d'affaires, ainsi que les deux filles du président russe Vladimir Poutine, Katerina Tikhonova et Maria Vorontsova, comme l'ont déjà fait les États-Unis et le Royaume-Uni, dans une logique de coordination entre Alliés. Une confirmation est attendue avec la publication au Journal officiel de l'UE. Les personnes sanctionnées "bénéficient directement des largesses du gouvernement ou jouent un rôle" dans le financement et le soutien à la guerre. Au total, depuis 2014 et l'invasion russe de la Crimée, 1.091 personnes et 80 entités sont sanctionnées.