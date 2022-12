Guerre en Ukraine : la ville Melitopol, enjeu stratégique dans le sud du pays

L’un des prochains grands enjeux militaires de la guerre en Ukraine pourrait être la ville de Melitopol, dans le Sud Est. Elle a une importance stratégique.

Elle se situe en territoire occupé par les Russes, à 70 km du front. Récemment, les Ukrainiens y ont multiplié les actions de sabotage. Ils ont notamment lancé une attaque de missiles sur un centre de loisirs, qui était en réalité un complexe servant de base au service de sécurité russe.

"La ville est très importante, explique Nicolas Gosset Chercheur à l’Institut royal supérieur de défense (IRSD). C’est un hub logistique absolument stratégique, croisement de routes et de lignes ferroviaires, et c’est vraiment, dans le sud de l’Ukraine, le point pivot des opérations des forces russes."

Melitopol se situe à l’intersection de l’axe Nord-Sud entre Zaporijjia et la Crimée, et Est-Ouest, entre Marioupol et Kherson. "On voit que les Ukrainiens sont probablement en train de monter une opération dans le sud du pays pour casser le continuum territorial entre la Crimée et le Donbass et affaiblir tout le dispositif de défense russe dans le Sud", explique encore le chercheur.

Reprendre le contrôle de la ville serait une étape considérable pour les Ukrainiens.