Guerre en Ukraine : la vie des soldats russes prisonniers de guerre, le reportage de nos envoyés spéciaux

Au sous-sol, la plupart des prisonniers travaillent. Ici, ils assemblent de petits sacs en papier. Là, des tables et des chaises en imitation osier. Ilia a 20 ans. "Nous gagnons à peu près un euro par jour, explique-t-il. On ne reçoit pas vraiment cet argent. En fait, on peut échanger ce qu’on a gagné à la cantine de la prison contre quelque chose à manger ou contre quelques cigarettes."

Dans la prison, il y a ceux qui peuvent travailler. Et puis ceux qui sont blessés, cloués sur leur lit. C’est le cas d’Igor, 53 ans. Réquisitionné en octobre, il affirme qu’il ne savait rien de sa mission : "quand j’ai été appelé, je pensais que c’était pour refaire mon rappel de service militaire en protégeant des entrepôts d’armes quelque part en Russie. Je ne pensais pas faire la guerre. J’ai 53 ans. Je suis trop vieux pour ça ! Merci à Dieu de m’avoir laissé vivant. Peut-être m’a-t-il laissé la vie parce que je n’ai tué, ni blessé personne. J’étais juste dans une forêt où j’ai été blessé et capturé. J’ai repensé à toute ma vie et changé de point de vue. Ma priorité, à présent, c’est ma femme et mes petits-enfants." Le 25 octobre, une partie de sa cuisse a été arrachée par des éclats d’obus. "Je dois remercier plusieurs militaires ukrainiens qui m’ont transporté sur sept kilomètres sous les bombardements, raconte-t-il. Je garderai de bons souvenirs d’eux. Dans chaque nation, il y a de bonnes et de mauvaises personnes."