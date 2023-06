Guerre en Ukraine : la vidéo des forces spéciales en mission pour sauver les soldats blessés et encerclés par les Russes

Dans toute guerre, il y a des assauts qui tournent mal. La contre-offensive ukrainienne actuelle n’échappe pas à la règle. Le président Zelensky n’a d’ailleurs jamais caché que cette phase du conflit comporterait d’énormes risques et entraînerait de lourdes pertes.

Sur le terrain, cela s’est rapidement confirmé. De l’aveu même de Kiev, la contre-offensive avance moins rapidement que prévu. Et, le temps laissé aux forces armées russes afin de se préparer a rendu plus compliquées et dangereuses les missions visant à récupérer les territoires annexés.