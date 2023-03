Guerre en Ukraine : la vidéo de l’impact en vol entre le drone américain et l’avion russe rendue publique

Alors que l'épave du drone américain précipité dans la Mer Noire après avoir été percuté par un avion de chasse russe n'a pas encore été officiellement récupérée, les États-Unis ont décidé de déclassifier les images de l'impact entre l'appareil russe et le drone.

La vidéo a donc été rendue publique alors que les déclarations se multiplient de part et d'autre concernant les responsabilités et les raisons de cet incident qui risque, un peu plus encore, de mettre le feu aux poudres. La Russie a en effet annoncé vouloir repêcher le drone afin de prouver l’implication des Etats-Unis dans les opérations en Ukraine. Washington annonce de son côté enquêter sur les motivations réelles de Moscou dans cet incident et continuer à voler au-dessus des eaux internationales.

Mercredi soir, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a estimé que l’une des causes de l’incident était le "renforcement" des opérations d’espionnage américaines.