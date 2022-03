Guerre en Ukraine : la tentation de l’argument humanitaire pour contourner la fermeture des espaces aériens

Et c’est exactement l’argument qui a été utilisé dimanche dernier par un avion de la compagnie Aeroflot effectuant un vol commercial de passagers entre Miami et Moscou. Interpellé par le contrôle aérien canadien alors qu’il se dirigeait vers la côte est du Canada, le vol SU 111 a expliqué qu’il s’agissait d’un vol humanitaire. Dans ce communiqué publié quelques heures plus tard, la société NAVCAN qui fournit les services de navigation aérienne explique ne pas avoir l’autorité pour refuser l’accès à un avion qui se déclare comme vol humanitaire ou en urgence médicale. Mais le contrôleur aérien précise ensuite que lorsque deux autres avions russes ont voulu à leur tour utiliser l’argument du vol humanitaire pour quitter les Etats-Unis et rentrer vers la Russie, et que ces deux avions-là n’ont pas reçu l’autorisation d’entrer dans l’espace aérien du Canada et ont donc été priés de faire le détour. Une façon de dire sans le dire officiellement que l’exception humanitaire invoquée par les pilotes russes ressemblait fort à un prétexte, et que si le premier vol a été autorisé sans vérification, les deux autres ont été purement et simplement refusés.