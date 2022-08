Guerre en Ukraine : la Suisse s'aligne sur l'UE et interdit l'arrivée d'or russe

La reprise par la Suisse des sanctions concernant les importations d'or était très attendue. En mai, trois tonnes d'or originaire de Russie avaient été importées depuis le Royaume-Uni, sans qu'il soit possible d'identifier quelle entreprise les avait fait venir en Suisse, avait révélé l'agence Bloomberg.

Face à ce mystérieux arrivage, l'Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP), qui représente les plus grandes raffineries du pays, avait pris contact avec ses membres et assuré qu'aucun d'entre eux n'était à l'origine de ces importations, qui n'étaient pourtant pas encore interdites (au contre des exportations d'or vers la Russie).

La Suisse compte de nombreuses raffineries pour recycler de l'or et fondre des lingots. Ce secteur représente 1.500 emplois directs selon l'ASFCMP.