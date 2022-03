Guerre en Ukraine : la Suède et la Finlande comptent sur la clause de défense mutuelle de l'UE

Mais une adhésion à l'Otan de la Suède ou de la Finlande susciterait la fureur de Moscou, qui ne veut pas voir l'alliance militaire s'étendre encore dans son voisinage.

Les deux pays ont mis fin à leur neutralité à la fin de la Guerre froide et sont des partenaires de plus en plus proches de l'Otan, un partenariat encore renforcé à l'occasion de la guerre en Ukraine.

Avant l'invasion de l'Ukraine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen était déjà venue en Finlande début février rappeler l'existence de cette clause, assurant de la "solidarité complète" de l'Union.