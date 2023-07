L’Ukraine intensifie ses démarches pour retirer de son espace public tous les symboles d’un lien avec la Russie. Un exemple l’illustre parfaitement : celui de la statue de la Mère-Patrie, l’une des plus célèbres de Kiev.

Avec ses 62 mètres de hauteur, et située au sommet du Musée de l’histoire de l’Ukraine dans la Seconde Guerre mondiale, elle représente une femme tenant une épée et un bouclier, sur lequel on peut apercevoir des armoiries soviétiques.