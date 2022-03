Guerre en Ukraine : La soprano russe Anna Netrebko condamne la guerre et annonce son retour sur scène

Alors qu’au début du mois de mars, elle avait pris la décision de se retirer de la scène internationale, la soprano russe Anna Netrebko, critiquée pour ne pas avoir dénoncé la guerre en Ukraine, a exprimé clairement sur ses réseaux sociaux qu'elle condamnait l’invasion russe et a annoncé reprendre ses concerts en Europe fin mai.

"Je condamne expressément la guerre contre l’Ukraine et mes pensées vont aux victimes de cette guerre et à leurs familles. Ma position est claire." C’est en ces termes qu’Anna Netrebko a tenu à affirmer sa position face à l’invasion russe en Ukraine. Dans un message posté sur sa page Facebook, la soprano russe a ajouté qu’elle "regrette que mes actions ou déclarations passées aient pu être mal interprétées".

Alors que la pression s’était accentuée sur ses épaules et celles d’autres artistes russes, sommés par les institutions européennes et américaines de se positionner contre la guerre, Anna Netrebko avait annoncé le 1er mars qu’elle renonçait à toutes ses représentations sur scène "jusqu’à nouvel ordre".

En mas, elle devait notamment se produire à la Philharmonie de l’Elbe à Hambourg, à la Scala de Milan et à Zurich. Elle avait également quitté deux jours plus tard le Metropolitan Opera de New York, avant que son agent ne confirme à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel la fin de leur collaboration.

Si elle n’a pas ouvertement clamé son soutien au président russe, il lui est reproché de s’être rendue à Donetsk en décembre 2015 pour y poser avec le drapeau des rebelles séparatistes pros russes.

Elle a aussi suscité la controverse lorsqu’elle a remis un chèque d’un million de roubles (environ 15.000 euros) au dirigeant ukrainien pro russe Oleg Tsarev. Anna Netrebko s’était défendue en expliquant vouloir soutenir les arts, et plus particulièrement l’Opéra de Donetsk auquel l’Ukraine avait coupé tous les financements.