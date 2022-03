Guerre en Ukraine : la solidarité s’exprime aussi sur les plateformes d’hébergement en ligne

Que ce soit du côté des hôtes, ou des locataires, des mouvements de solidarité envers les Ukrainiens se mettent en place via les plateformes de locations de logements. Airbnb et Home Exchange ont récemment communiqué sur le fait que des hôtes voulaient mettre à disposition leur logement pour des personnes fuyant la guerre en Ukraine. Ils se sont alors adaptés afin de faciliter le processus.

Ces plateformes ont mis en place des programmes spéciaux, qui permettent aux hôtes de proposer un hébergement gratuitement, tout en bénéficiant des assurances normalement proposées. Airbnb.org, le pendant "humanitaire" d’Airbnb, propose des logements pour personne en situation de crise, et concernant l’Ukraine, assure travailler "en collaboration avec des associations à but non lucratif qui vérifient l’éligibilité des réfugiés et leur viennent en aide avant, pendant et après leur séjour." Home Exchange, disposait aussi d’un programme "solidarité", permettant aux personnes en situation d’urgence de trouver un logement grâce à leur plateforme (pandémie, catastrophe naturelle, incendie, …). Il a également été étendu aux personnes fuyant les combats en Ukraine.

Du côté des locataires, un élan de solidarité s’est propagé sur Twitter : celui de réserver des Airbnb en Ukraine, mais sans avoir l’intention d’occuper le logement. Un don détourné, en quelque sorte.