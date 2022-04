Guerre en Ukraine : la solidarité citoyenne passe par l’Athénée Royal de Mons

Dans ce réseau, il y a l’école des devoirs et la maison des jeunes Chantecler de Jemappes, représentée par Vincent et Khawtar, tous deux animateurs auprès de jeunes en difficulté. Le premier, la quarantaine décontractée, jeans et boucles aux oreilles, avait déjà fait acte de candidature pour accueillir des réfugiés. Faire partie de l’aventure comme chauffeur était une évidence.

Khwatar, la petite trentaine sportive, rêvait de participer à des actions humanitaires. Là, elle était comblée ! Et il y a aussi Frédérique Mahy, jeune femme dynamique et curieuse de tout. Et son association ActionPassion qui a mobilisé ses membres avec enthousiasme… Dans son manège de 40 chevaux à Cuesmes, elle accueille aussi des jeunes en recherche d’identité et tente de les réinsérer dans la vie sociale à travers l’équitation, Et puis Thérèse, éducatrice à l’Athénée et surtout grand-mère et maman, révoltée par les images de la guerre et bien décidée à aider les réfugiés.

Leur point commun : leur engagement citoyen de toujours et leur besoin d’agir concrètement face à l’injustice et à la détresse. Ce beau monde parvient enfin à Mikola, village à proximité de la frontière avec l’Ukraine où Luda Horvath et ses bénévoles attendent le convoi avec impatience. Pas le temps de boire un café, il faut décharger.