Guerre en Ukraine : la situation sur le terrain, Marioupol toujours assiégée, contre-offensives ukrainiennes

Au 34ème jour de l’offensive russe, Ukrainiens et Russes reprennent leurs pourparlers à Istanbul pendant que les combats se poursuivent. Sur le terrain, l’avancée russe patine, laissant la place à de violentes frappes. Deux points névralgiques ressortent de la carte : Marioupol, port encerclé et ville stratégique pour le passage terrestre entre le territoire russe et la péninsule de Crimée, qui pourrait tomber prochainement, et Irpin, près de Kiev, que les forces ukrainiennes ont repris à l’armée russe.