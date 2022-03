Guerre en Ukraine : la situation sur le terrain au 21e jour de l’invasion russe

La capitale ukrainienne Kiev, que les forces russes tentent d’encercler et qui est sous couvre-feu depuis mardi soir après des frappes russes lundi et mardi, a été à nouveau visée mercredi, secouée à l’aube par plusieurs fortes explosions.

Les tirs russes contre plusieurs villes se sont intensifiés, et les villes de Kharkiv (nord-est) et Marioupol (sud-est) sont ainsi bombardées sans répit.

Voici un point de la situation établi à partir d’éléments des journalistes de l’AFP sur place et de services d’urgence, ainsi que de déclarations officielles ukrainiennes et russes, de sources occidentales, d’analystes et d’organisations internationales.