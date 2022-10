Guerre en Ukraine : la situation la "plus difficile" serait près de Bakhmout, dans l’est, dit Zelensky

A une quinzaine de kilomètres de Bakhmout, à Tchassiv Yar, des journalistes de l’AFP ont parlé à un soldat tout juste de retour de la ligne de front dans cette région. "Pendant des jours, je n’ai pas dormi, je n’ai pas mangé, je n’ai pas bu, sauf du café", a raconté ce soldat de 50 ans de la 93e brigade, surnommé "Poliak".

"Sur les 13 gars de mon groupe, nous avons perdu deux soldats et cinq ont été évacués", a poursuivi ce militaire, légèrement blessé par des éclats d’obus et qui montre des signes d’épuisement. "C’est notre vie maintenant, nous ferons tout pour notre pays", a-t-il encore dit, presque au bord des larmes. Depuis des semaines, les troupes ukrainiennes récupèrent de larges pans de territoires dans le sud et l’est de l’Ukraine.