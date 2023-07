Guerre en Ukraine : la sécurité des ports de la mer Noire est la clé de la paix, selon Zelensky

Le prochain Conseil Otan-Ukraine devrait mettre l'accent sur la sécurité des ports ukrainiens et des exportations de céréales, a insisté mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Le monde sait que la sécurité de nos ports de la mer Noire est la clé de la paix et de la stabilité sur le marché alimentaire mondial", a-t-il ainsi développé dans son allocution vidéo vespérale quotidienne. "C'est maintenant qu'il est important de récolter les fruits de la détermination, de la détermination en matière de sécurité, afin que personne ne finisse par récolter le chaos plus tard, que ce soit dans les pays d'Afrique ou ailleurs sur d'autres continents", a-t-il ajouté. "La sécurité alimentaire est une priorité d'importance mondiale et fait partie de la formule de paix ukrainienne", a encore exposé le président Zelensky. Le nouvel organe doit réunir mercredi les ambassadeurs des pays concernés et discutera de la sécurité en mer Noire, a-t-il indiqué alors que la Russie a mis fin, il y a quelques jours, à l'accord sur les céréales de la mer Noire, qui avait permis à l'Ukraine d'exporter quelque 33 millions de tonnes de céréales et de denrées alimentaires malgré le conflit en cours.