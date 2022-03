Guerre en Ukraine : la Russie veut poursuivre le dialogue en matière de sécurité avec les Etats-Unis

La Russie souhaite toujours coopérer avec les États-Unis en matière de sécurité, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, selon l’agence de presse russe Interfax.

Même dans "les plus grandes périodes de crise", Moscou s’est engagé à maintenir des canaux de "dialogue constructif sur la sécurité internationale et la stabilité stratégique", a déclaré le ministère.

Moscou se préparerait également à la prochaine réunion de la commission bilatérale sur le traité de désarmement New Start. C’est le seul grand traité de maîtrise des armements encore en vigueur entre les États-Unis et la Russie. L’accord de désarmement nucléaire limite les arsenaux d’armes nucléaires des deux pays à 800 systèmes porteurs et 1550 ogives prêtes à l’emploi.

La pression des sanctions sur la Russie ne changera pas sa politique étrangère, selon le ministère, qui affirme que Moscou a toujours été disposé à coopérer pour résoudre les conflits, comme en Afghanistan.