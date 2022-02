Guerre en Ukraine : la Russie va "élargir l’offensive"

Au troisième jour de l'invasion de l'Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine, des combats avaient lieu dans la capitale Kiev et dans d'autres villes de ce pays pro-occidental d'Europe de l'Est.

La Russie a envahi l'Ukraine par le Bélarus au nord, la Crimée annexée au sud et son propre territoire au nord-est et à l'est.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué samedi qu'au moins 198 civils avaient été tués depuis le début de l'invasion russe, alors que les bombardements se sont multipliés sur Kiev et d'autres villes, comme Kharkiv (est).

M. Konachenkov a réitéré que l'armée russe ne menait pas de frappes sur des zones résidentielles, mais des reporters de l'AFP ont vu plusieurs habitations touchées par des tirs à travers le pays.

Accusant les autorités ukrainiennes d'"impliquer les populations" civiles en leur "distribuant de manière incontrôlée" des armes, il a aussi déclaré que cela "conduira inévitablement à des accidents et à des pertes".