Guerre en Ukraine : la Russie va "développer" ses installations militaires au Kirghizstan

La Russie et le Kirghizstan, une ex-république soviétique, sont liés par une alliance militaire chapeautée par Moscou, l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). Selon la déclaration commune publiée lundi, les deux pays prévoient aussi "d’approfondir la coopération militaire et technique" ainsi que les relations économiques et culturelles afin "d’atteindre un nouveau niveau d’intégration". Ce renforcement militaire russe se fera dans un contexte d’offensive en Ukraine et de graves tensions avec les Occidentaux, qui ont adopté plusieurs vagues de sanctions à l’encontre de Moscou.