Guerre en Ukraine : la Russie suspendue du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

Comment comprendre la stratégie russe actuelle de se recentrer sur la région du Donbass ? Est-ce dû aux difficultés rencontrées dans le reste de l’Ukraine. "Tout à fait" estime Julien Pomarède, chercheur en sciences politiques à l’Université libre de Bruxelles (ULB), voire "un échec" ajoute-t-il. Pour ce spécialiste de la Russie, les Russes se sont repliés du pourtour de Kiev et cela a été annoncé comme un acte de bonne foi dans le cadre des négociations avec les Ukrainiens. "En fait, c’est un coup politique et militaire". Il s’agit plutôt de se replier face à des opérations qui n’ont pas fonctionné autour de la capitale.

L’objectif à présent est de se replier : "Jusqu’en Biélorussie, voire jusqu’en Russie pour reconsolider les forces militaires et les rendre à nouveau aptes au combat pour les redéplacer vers le Donbass et mener cette grande offensive qui aura lieu dans les prochains jours, prochaines semaines". Julien Pomarède précise cependant que des combats sont en cours actuellement dans le Donbass autour de la ville d’Izioum (entre Kharkiv et Lougansk), une sorte de bastion ukrainien où les Russes essayent d’opérer, mais aussi à Sloviansk et Severodonetsk.

Pour le chercheur en sciences politiques à l’ULB, on assiste en ce moment en Ukraine à une véritable "pause opérationnelle" de la part des forces russes pour se reconsolider. "Il faut savoir que les forces russes ont été littéralement épuisées […] La logique c’est vraiment d’essayer de reconstruire un potentiel de force qui peut générer une offensive d’ampleur et efficace dans le prochain mois".