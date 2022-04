Guerre en Ukraine : la Russie salue la position de l'Inde sur le conflit

Sergueï Lavrov devait rencontrer le Premier ministre Narendra Modi plus tard vendredi et lui transmettre les "meilleures salutations" du président russe Vladimir Poutine.

Le diplomate est arrivé dans la capitale indienne jeudi soir en provenance de Chine. Il y a annoncé l'avènement du nouvel ordre mondial rêvé par les deux pays. Son allié chinois a réaffirmé l'amitié "sans limite" de leurs deux pays face aux Etats-Unis.

Delhi en revanche partage l'inquiétude de l'Occident face à l'affirmation de Pékin en Asie-Pacifique.

Le dernier affrontement entre militaires chinois et indiens sur la ligne de contrôle, à la frontière du Tibet et de la région indienne du Ladakh, ne date que de juin 2020. L'escarmouche avait fait 20 morts du côté indien, selon New Delhi, et quatre côté chinois, selon Pékin.