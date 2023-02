Guerre en Ukraine : la Russie "répliquera" si l'Ukraine attaque la région séparatiste prorusse en Moldavie

La Russie a affirmé vendredi qu'elle "répliquerait" à toute "provocation" militaire ukrainienne dans la région séparatiste prorusse de Transnistrie, en Moldavie, où Moscou dispose d'un contingent militaire.

"Que personne n'en doute: les forces armées de la Fédération de Russie répliqueront de manière adéquate à toute provocation du régime de Kiev", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Toute action représentant une "menace" pour les militaires russes stationnés en Transnistrie "sera considérée comme une attaque contre la Fédération de Russie", a-t-il insisté.

Petite bande de terre ayant fait sécession de la Moldavie au début des années 1990 après une guerre, la Transnistrie est située à la frontière occidentale de l'Ukraine et fait l'objet de tensions accrues depuis quelques semaines. Jeudi, le ministère russe de la Défense avait accusé Kiev de mener des "préparatifs" en vue d'une "invasion" de la Transnistrie. Reprenant ces accusations, la diplomatie russe a affirmé vendredi que Kiev était en train de masser "des hommes et du matériel militaire" près de la Transnistrie, faisant également état d'un "déploiement de positions de tir d'artillerie et d'une augmentation sans précédent de vols de drones" ukrainiens au-dessus du territoire. "Nous mettons en garde les États-Unis, les pays membres de l'Otan et leurs protégés ukrainiens contre toute initiative aventureuse", a ajouté le ministère russe des Affaires étrangères dans des déclarations aux accents de Guerre froide.

Ces accusations sont réfutées par la Moldavie vendredi: "Nous affirmons qu'il n'existe actuellement aucune menace directe pour la sécurité militaire de l'État".