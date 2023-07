Guerre en Ukraine : la Russie remplacera les céréales ukrainiennes à destination de l'Afrique, assure Poutine

Signé en juillet 2022 à Istanbul et reconduit à deux reprises, l'accord céréalier, qui a permis de rouvrir les exportations agricoles ukrainiennes par la mer malgré l'offensive russe, a expiré la semaine dernière. En un an, il a permis de sortir près de 33 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens, essentiellement du maïs et du blé, contribuant à stabiliser les prix alimentaires mondiaux et à écarter les risques de pénurie.

Moscou a refusé de le prolonger, se plaignant de livraisons de céréales insuffisantes aux pays pauvres et d'entraves à ses propres exportations de produits agricoles et d'engrais. Mardi, l'Union africaine avait "regretté" le retrait russe de l'accord.