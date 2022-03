Guerre en Ukraine : la Russie "paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques", annonce Biden

La Russie "paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques" en Ukraine, a prévenu le président américain Joe Biden lors d'un discours à la Maison Blanche vendredi. Le président des Etats-Unis Joe Biden s'est engagé vendredi à "éviter" une "confrontation directe entre l'Otan et la Russie", car elle provoquerait "la Troisième Guerre mondiale". "Nous n'allons pas combattre une guerre contre la Russie en Ukraine", a martelé le dirigeant américain.

Les Occidentaux s'inquiètent d'une possible utilisation d'armes chimiques par Moscou en Ukraine. De son côté, la Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques dans le pays, ce qui a été démenti par les deux capitales. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce sujet se tiendra vendredi.

Joe Biden a par ailleurs annoncé que les Etats-Unis et ses alliés avaient décidé d'exclure la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial, ce qui ouvre la voie à l'imposition de tarifs douaniers punitifs en réponse à l'invasion de l'Ukraine. "Nous prenons également des mesures supplémentaires pour interdire les secteurs phares de l'économie russe, notamment les produits de la mer, la vodka et les diamants", a déclaré le président américain. Moscou bénéficiait jusqu'alors d'un statut commercial dit de "nation la plus favorisée", qui favorisait le libre-échange de biens et services.