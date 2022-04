Guerre en Ukraine : la Russie ordonne l'expulsion de 12 diplomates belges

La Russie a déclaré mardi le personnel de l'ambassade belge à Moscou "personae non gratae", par mesure de représailles. Les diplomates sont invités à quitter le pays d'ici au 3 mai, rapporte l'agence étatique Tass le même jour.

Plusieurs diplomates vont subir le même sort. Il s'agit de 12 diplomates belges (et non de 21 comme indiqué dans un premier temps) et de 15 diplomates néerlandais, parmi lesquels 14 collaborateurs de l'ambassade des Pays-Bas à Moscou et un collaborateur du consulat général néerlandais à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Le SPF Affaires étrangères de son côté déplore cette décision. Celle-ci "est totalement injustifiée et non-fondée dans la mesure où il s'agit de membres du personnel qui exercent leur fonction dans le plein respect de leur accréditation diplomatique et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques", peut-on lire dans une communication des Affaires étrangères.

"La décision des autorités russes communiquée ce 19 avril réduit la représentation diplomatique de notre pays en Russie (deux tiers du personnel de l'ambassade), nos capacités opérationnelles et contribue à renforcer l'isolement diplomatique international de la Russie."

Sur sa page, le ministère russe des Affaires étrangères précise qu'il s'agit d'une mesure prise en représailles de la décision belge d'expulser 21 personnes accréditées en tant que diplomates russes auprès de l'ambassade de Russie à Bruxelles ou du consulat général à Anvers.

Sur leur compte Twitter, les Affaires étrangères russes ajoutent que l'ambassadeur de Belgique M. Michilsen a été convoqué.