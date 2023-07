Guerre en Ukraine, la Russie ne gagnera pas la bataille du temps

Ça fait 17 mois maintenant que Vladimir Poutine a démarré sa guerre contre l'Ukraine. Mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce que les sanctions économiques donnent enfin des résultats ou pas? La réponse est clairement oui. Il suffit d'ailleurs de regarder l'évolution du rouble pour en avoir la confirmation. Il a perdu un tiers de sa valeur depuis le début de l'année 2023 et cette baisse de la monnaie russe s'explique par l'exode des entreprises étrangères, mais également par la baisse en valeur des exportations de pétrole et de gaz.

Sur le plan géopolitique, c'est également un échec pour Poutine. Il a voulu affaiblir l'OTAN en envahissant l'Ukraine, et 17 mois après, qu'est-ce qu'il constate ? Qu'il a réussi l'exploit, et ce n'est pas triste, d'amener deux pays traditionnellement neutres, comme la Finlande et la Suède, à demander à entrer dans l'OTAN. C'est donc un double camouflet pour Poutine.

Moscou joue quoi ? Moscou joue la montre. Poutine pense encore que les opinions publiques occidentales en auront marre de cette guerre qui s'éternise. Et il espère aussi que Trump ou les Républicains reviennent au pouvoir à la Maison-Blanche. Or Trump et ses amis sont contre cette guerre. Moscou espère aussi qu'en France les partis de gauche prennent le pouvoir car des politiques comme Mélenchon, par exemple, sont pro russes.

Donc même si l'Ukraine n'a pas encore intégré l'OTAN, le temps ne joue pas en faveur de la Russie. L'occident essaie de faire passer ce message en programmant son soutien financier et armé sur plusieurs années. C'est un message plus que subliminal destiné aux Russes et qui montre que la patience est de notre côté. Histoire de signifier aux dirigeants du Kremlin qu'ils ne gagneront pas cette guerre à l'usure.