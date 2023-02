Guerre en Ukraine : la Russie "nationalise" des biens ukrainiens en Crimée annexée pour financer son offensive

La Russie a annoncé vendredi avoir "nationalisé" en Crimée annexée 500 biens et actifs appartenant notamment à des oligarques et des banques ukrainiennes, dont une partie des fonds sera utilisée pour financer l'intervention militaire en Ukraine.

"Les parlementaires de Crimée ont soutenu (le projet de loi sur) la nationalisation des biens des oligarques ukrainiens, les actifs des banques et des usines opérant dans la République", a indiqué dans un communiqué le Parlement régional, installé par Moscou après l'annexion de cette péninsule ukrainienne en 2014.

Selon ce communiqué, la proposition de loi a été approuvée à l'unanimité. Le président du Parlement régional, Vladimir Konstantinov a, lui, indiqué que la liste établie "comprenait environ 500 biens et actifs liés à diverses entreprises et banques, infrastructures touristiques et sportives".

Selon les agences de presse Ria Novosti et Tass, sont notamment concernés les biens de Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine, ainsi que ceux du milliardaire Igor Kolomoïski, d'une dizaine de banques ukrainiennes, de plusieurs usines et ceux appartenant au club de football du Dynamo Kiev.

Le montant total des biens et actifs "nationalisés" n'a pas été communiqué dans l'immédiat. Mais une partie des bénéfices sera destinée à soutenir les participants à l'"opération spéciale" en Ukraine, a précisé M. Konstantinov à Ria Novosti, notamment en "leur donnant des parcelles de terrain".

Cette annonce intervient en plein débat parmi les élites dirigeantes russes sur la potentielle saisie d'autres biens - immobiliers et financiers - , ceux appartenant aux Russes ayant quitté le pays et critiquant de l'étranger la campagne militaire du Kremlin en Ukraine.