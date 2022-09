Guerre en Ukraine : la Russie mise au banc des accusés au Conseil de sécurité, Lavrov "ne veut pas entendre"

Le Conseil a par ailleurs pu entendre détailler nombre d’exactions commises en Ukraine. Intervenant le premier, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé à enquêter sur le "catalogue de cruautés" qui ont lieu en Ukraine. Les rapports des services humanitaires de l’ONU énumèrent "un catalogue de cruautés : exécutions sommaires, violences sexuelles, torture et autres traitements inhumains et dégradants contre les civils et les prisonniers de guerre", a déclaré M. Guterres à l’ouverture de cette réunion. "Toutes ces accusations doivent faire l’objet d’enquêtes, pour garantir la responsabilité", a-t-il ajouté.